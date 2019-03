Rapina in casa di una coppia di anziani a Villasor (Su) intorno 23 di questa notte. Tre persone incappucciate, di cui una armata, si sono introdotte all’interno di un’abitazione e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dalle vittime, un uomo di 78 anni e la moglie di 68 i soldi da questi tenuti in casa e dei gioielli. Dopo aver imbavagliato la donna per non farla urlare sono scappati a bordo di una Fiat 500 condotta da un quarto complice.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Villasor e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri. A seguito delle immediate ricerche scattate in tutta l’area, l’auto utilizzata dai malviventi, risultata rubata alcuni giorni prima a San Sperate, è stata trovata totalmente bruciata nelle campagne tra Decimomannu e Villasor, dai Carabinieri di Uta. Proseguono le ricerche e le indagini per identificare i banditi.

