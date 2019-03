I Carabinieri della Stazione di Santa Lucia di Siniscola (Nu) hanno denunciato un 33enne sorpreso nelle campagne della località di Capo Comino a sistemare una trappola per cinghiali. I militari, impegnati nei controlli del territorio, hanno sorpreso l’uomo a sistemare dei tipici cavi d’acciaio a nodo scorsoio legandoli alla staccionata di un recinto con lo scopo di bloccare nella notte qualche ungulato.

Nel corso della perquisizione della sua auto i militari hanno trovato altri cavi della stessa tipologia, pronti ad essere sistemati nelle campagne circostanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per “caccia con mezzi e in periodo non consentiti”.

