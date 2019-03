L’avrebbe portata in una stanza dell’asilo e ne avrebbe abusato. Questo il racconto fatto alla mamma (e poi anche al papà) da una bambina che non ha nemmeno 4 anni che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di una suora di oltre 80 anni della confraternita che gestisce un asilo nel comune di Quartu Sant’Elena, nell’hinterland cagliaritano.

La notizia è stata riportata oggi su un noto quotidiano sardo. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla madre della piccola, il pm Enrico Lussu ha avviato indagini coperte dal massimo riserbo: da chiarire, infatti, è in primis l’attendibilità del racconto di una bimba così piccola. Dovranno chiarirlo degli esperti clinici infantili chiamati dal Gip del Tribunale, Giuseppe Pintori, che ha fissato per l’8 aprile un incidente probatorio.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, per il momento le indagini non sembrano aver prodotto riscontri, se non quello l’esistenza di camere con letti nell’asilo in cui si sarebbero svolti i fatti.

