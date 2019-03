Si scende in campo! Sono 25 i giocatori che hanno risposto positivamente alla convocazione di Mister Bernardo Mereu per il primo impegno della Natzionale Sarda che si svolgerà a Nuoro allo stadio Frogheri, martedì 19 Marzo alle 18:30, che vedrà impegnata la nazionale sarda contro una rappresentativa di stranieri che giocano nell’isola.

«Siamo partiti dalla disponibilità personale di oltre 50 giocatori professionisti – ha precisato Vittorio Sanna, direttore generale della Natzionale Sarda – ma alcune risposte sono state condizionate dagli infortuni o dal momento cruciale della stagione che non ha permesso ad alcuni club di poter liberare i propri tesserati. È comunque un segnale molto positivo che da parte dei giocatori ci sia la forte volontà di voler partecipare a questo primo debutto.»

«Questo primo passaggio è fondamentale per dare concretezza tecnica e sportiva al progetto della Natzionale – ha aggiunto Bernardo Mereu, CT della Natzionale Sarda – per testare le motivazioni e i valori tecnici e farci trovare pronti per gli impegni successivi, a partire dall’amichevole con la Corsica di Giugno, partita per la quale contiamo di avere tutti gli effettivi a disposizione.»

«Siamo molto felici dell’accoglienza che la città di Nuoro sta riservando alla Natzionale Sarda – ha commentato Gabrielli Cossu, presidente di FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu – a partire dal comune che ha voluto patrocinare la prima amichevole e dalla Nuorese che si è dimostrata da subito partecipe e ci ha aiutato in tutti gli aspetti organizzativi. A loro va il nostro ringraziamento, così come a tutti i nuoresi che siamo certi faranno sentire il loro calore alla Natzionale.»

«È mio dovere sottolineare il grande supporto che moltissime realtà imprenditoriali sarde hanno voluto dimostrare a questo progetto – ha infine aggiunto Stefania Campus, Responsabile Marketing di FINS – È evidente che il mondo produttivo sardo ha saputo cogliere l’enorme potenziale di promozione delle eccellenze sarde, sia nell’isola che verso il resto del mondo, che questa realtà sportiva rappresenta. Grazie al loro sostegno stiamo, passo dopo passo, trasformando in realtà il sogno di tantissimi sardi. E questo è solo l’inizio in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.»

In vista della partita d’esordio sono arrivati anche gli auguri social da parte di Caterina Murino, che ci ha tenuto a mandare un saluto e a dare appuntamente per la gara del 2 Giugno ad Olbia contro la Corsica in cui sarà madrina

