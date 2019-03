Alle ore 10.00 circa, un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Conteddu, al centro del paese, mentre il proprietario, un siniscolese 75enne, stava rientrando a casa.

Fortunatamente all’interno non era presente nessuno e le fiamme hanno danneggiato solo l’arredamento.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione e i Vigili del Fuoco di Siniscola, che dopo circa un’ora hanno domato completamente l’incendio.

Le cause sono attribuibili a un corto circuito partito da un elettrodomestico della cucina.

