Si stava allontanando dopo aver messo a segno un furto all’interno della parrocchia di San Pietro e Paolo in via Is Mirrionis a Cagliari, invece è stata arrestata dalla polizia. G. M., 27 anni, è stata bloccata dagli agenti della squadra volante mentre si trovava in via Marghine. I poliziotti l’hanno fermata per un controllo, visto che recentemente era stata già denunciata per aver messo a segno un furto in abitazione.

Appena vista la Volante la 27enne ha tentato di allontanarsi ma è stata bloccata e perquisita. Nelle tasche del giubbotto e nella borsa sono stati trovati diversi oggetti di bigiotteria artigianale sarda con lavorazione in filigrana, tra cui un rosario, una croce da rosario e numerosi orecchini e anelli. All’interno di un borsellino i poliziotti hanno rinvenuto tre buste che contenevano dosi di eroina e cocaina.

Dai successivi accertamenti è emerso che i gioielli erano stati rubati poco prima nella chiesa di San Pietro e Paolo. Il parroco, oltre ad aver riconosciuto gli oggetti rubati, ha denunciato il furto di 50 euro dalle offerte, denaro che la 27enne potrebbe aver usato per comprare le dosi di droga.

