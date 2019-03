“Dopo anni di continua opposizione, come avevamo annunciato, siamo pronti a governare

sia in Regione che prossimamente a Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e negli altri centri al voto”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda durante l’assemblea regionale del movimento di Giorgia Meloni convocata ad Oristano.

“Cinque anni fa abbiamo preso l’1,75 alle politiche poi il 2,80% alle regionali seguite dalle europee con il 3,70% – ha proseguito – poi il 4,20% alle scorse politiche e nelle ultime

regionali il 4,80% con la certificazione di prestigiosi Istituti di essere l’unico movimento nazionale che non perde voti ma cresce anche alle regionali. Con il portavoce Truzzu e la buona classe dirigente provinciale stiamo lavorando alla formazione delle liste e ovviamente ci prepariamo per le prossime Europee – ha spiegato – Come abbiamo dimostrato di far sentire la nostra voce nel Parlamento nazionale, siamo convinti di farci sentire in Europa per i diritti della nostra Isola, dalla Zona Franca alla continuità territoriale, ai problemi dell’agricoltura e dell’allevamento e della pesca”.

