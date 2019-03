Tentato omicidio ieri sera a Sant’Antioco (Su). Un uomo, Antonello Mazzedda, 49enne di Sant’Antioco, con precedenti, è stato arrestato per il tentato omicidio di Pierpalo Carta 43enne, anch’egli antiochense con precedenti penali. I due, in stato di ebbrezza alcolica, hanno litigato all’interno di un bar sul lungomare Cristoforo Colombo di Sant’Antioco. Durante la colluttazione Matzedda ha estratto un coltello ed ha inferto una coltellata a Carta colpendolo al ventre.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia ove è al momento sottoposto ad intervento chirurgico per probabile lesione di organi interni. Non risulta in pericolo di vita. L’arrestato é stato trasferito nel carcere di Cagliari-Uta con l’accusa di tentato omicidio.

