C’è voluto un tempo supplementare e un Dyshawn Pierre in versione fenomeno, ma alla fine la Dinamo Banco di Sardegna ha espugnato il PalaCarrara. La vittoria per 90-82 contro la OriOra Pistoia è buona solo per il risultato: la fatica fatta contro l’ultima della classe dice che i biancoblu non hanno ancora metabolizzato la “cura Pozzecco”.

Troppo brutta per essere vera, la Dinamo ha sofferto un avversario oggettivamente inferiore, ma che ha lottato e ha tardato ad arrendersi al pronostico, arrivando sino al +9 di vantaggio sul 46-37, a pochi istanti dalla sirena di metà gara. Con McGee e Carter ancora non impattanti, con Cooley in crescita ma lontano dal giocatore decisivo di inizio stagione, con gli altri ancora un po’ in affanno nello scacchiere tattico del nuovo allenatore, è stato Pierre – insieme al solito Thomas – a caricarsi il Banco sulle spalle.

Lo show del talento canadese si è chiuso con una “doppia doppia”: 27 punti e 12 rimbalzi, conditi da 4 assist, 6 falli subiti e 35 di valutazione. I playoff restano a quattro punti di distanza e il gioco è ancora deficitario, ma servivano due punti e sono arrivati. E mercoledì gli uomini del presidente Stefano Sardara saranno di scena in Turchia, dove sfideranno il Pinar Karsiyaka nell’andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup. “Nei primi due quarti abbiamo concesso troppo in difesa, nel terzo e nel quarto siamo andati molto meglio”, commenta Gianmarco Pozzecco. “Per me l’uomo chiave è stato Polonara – dice – ha giocato venti minuti con intensità e disponibilità, entrando e uscendo spesso dal campo ma senza mai mollare”.

Il tecnico è contento. “Ci meritavamo la vittoria”, afferma. “Siamo stati a un passo dal successo con Brindisi e Cremona e a Venezia eravamo in corsa sino alla fine – riflette – in campo c’è stato grande agonismo e nei momenti difficili abbiamo mostrato lucidità”.

