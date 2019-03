“Importantissimo passo avanti nel lavoro di valorizzazione della biodiversità della ‘Pecora Nera’ di Arbus: infatti, grazie alla richiesta del Comune di Arbus e al forte sostegno dell’Agenzia Laore attraverso il dott. Francesco Sanna, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, ha riconosciuto ai prodotti derivanti dalla Pecora Nera l’inserimento nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

In particolare, sono stati inseriti nell’elenco PAT i “Formaggi di Pecora Nera di Arbus” e la “Ricotta di Pecora Nera di Arbus”. Questo punto, era uno dei principali aspetti del progetto approvato dal Comune di Arbus nel 2018 per la valorizzazione della Pecora Nera. Insieme a questo, è in corso un’attività di valorizzazione della lana e dei suoi derivati, e l’importante passo della registrazione di un marchio da parte del Comune che ne sarà detentore.

I formaggi di Pecora Nera di Arbus e le ricotte, assumono così un grande valore e una maggiore importanza come prodotti di qualità sul mercato nazionale ed internazionale. La diversificazione, la trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti è un obiettivo che può far crescere il settore e alleviare le difficoltà oggi presenti e causate dal prezzo del latte.

Per questo motivo, il Comune di Arbus è pronto a riaprire un tavolo sull’utilizzo del Caseificio Comunale da parte degli allevatori arburesi”.

Così, in un comunicato stampa, il Vice Sindaco di Arbus, Michele Schirru.

