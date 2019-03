L’oroscopo settimanale annuncia una settimana non proprio positiva per l’amore per i segni d’acqua, tuttavia Venere incoraggia le coppie e i single a tenere duro e a resistere. Sul piano lavorativo ci saranno nuove collaborazione e si potranno raggiungere traguardi molto importanti. Passione alle stelle per i segni di terra, e nuove emozioni in arrivo anche per i cuori solitari. Sul lavoro potranno esserci imprevisti e sarà meglio concedersi una pausa per riflettere e ricaricare le batterie. Sarà invece una settimana grandiosi per i segni d’aria, soprattutto per la sfera professionale, mentre per quanto riguarda i sentimenti potranno esserci delle tensioni che si inaspriranno soprattutto nel week-end. Comincia un buon periodo per i segni di fuoco sul fronte lavorativo sentimentale, e ci saranno giorni fortunati anche per i single che potranno trovare l’anima gemella. In opposizione sarà invece Mercurio, che disturberà l’ambito professionale. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Mercurio sarà a vostro favore e vi regalerà molte sorprese sul fronte sentimentale. Anche se qualche incomprensione e litigio con il partner sarà inevitabile, tuttavia qualsiasi cosa sarà risolvibile e ci sarà grande entusiasmo nel manifestare i propri sentimenti. Anche i single saranno avvantaggiati da questa fase astrale positiva.

Lavoro: sarà una settimana molto interessante per i nati del segno, e ad eccezione delle giornate di giovedì e venerdì il resto della settimana sarà tutto all’insegna della fortuna e del successo. In ambito professionale saranno tante le occasioni per conquistare nuovi traguardi e in particolare nella giornata di lunedì potrebbero arrivare delle notizie entusiasmanti sul lavoro.

Toro

Amore: Venere vi regalerà molta passione e armonia nella vita di coppia. Per alcuni però potranno esserci delle prove d’amore da superare e le giornate di venerdì e sabato si preannunciano tese e nervose. Domenica sarà la giornata migliore di tutta la settimana, dove Luna riuscirà a darvi delle belle emozioni. Buone notizie in arrivo anche per i cuori solitari.

Lavoro: discreta la settimana sul fronte lavorativo, potranno esserci imprevisti difficili da controllare. L’inizio non sarà dei migliori, ma più fortunate saranno le giornate di martedì e mercoledì. Cercate di regalarvi dei momenti di relax, magari per ricaricare le batterie e tornare ad essere grintosi e determinati.

Gemelli

Amore: la settimana porterà una nuova energia per i nati del segno. Sarete molto attraenti e vi aspettano giornate piene di passione col partner. Se siete single, potrete fare degli incontri fortunati, lunedì e mercoledì saranno le giornate migliori per fare nuove conoscenze, mentre gli altri giorni sarà meglio prestare attenzione alle parole, qualcuno potrebbe offendersi.

Lavoro: ottime notizie in arrivo per i Gemelli questa settimana, sia Venere che Mercurio saranno dalla vostra parte. Nelle giornate fortunate di lunedì e martedì potreste ricevere quella risposta che attendete da tempo, o magari altre belle sorprese relative al lavoro. Sarete comunque molto richiesti nella sfera professionale.

Cancro

Amore: i sentimenti sono al top in questo periodo, qualcuno dovrà fare delle scelte utili per rafforzare la propria relazione. Tra i tanti c’è chi potrebbe pensare di sposarsi o andare a convivere. I progetti in ballo sono tanti anche per chi è single, ci saranno ottime occasioni anche per incontri fortunati.

Lavoro: con Mercurio in posizione sfavorevole, questa settimana potrebbe verificarsi qualche blocco o rallentamento nell’ambito del lavoro, possibile soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. La luna a sfavore non migliorerà di certo le cose, ma non disperate e puntate tutto, invece, sulle giornate favorevoli di martedì e mercoledì, quando invece vi sarà più facile trovare i giusti rimedi per i problemi.

Leone

Amore: se sul fronte lavorativo non sarà tutto rose e fiori, in compenso l’amore va a gonfie vele e vi tirerà su di morale. Giovedì e venerdì saranno due giornate fortunate grazie a una luna favorevole che vi renderà ancora più irresistibili. Se siete single farete incontri fortunati e potranno essere propizi per chi desidera iniziare una storia.

Lavoro: purtroppo questa settimana dovrete ancora sopportare l’opposizione del pianeta Mercurio, che non vi renderà facile la vita, soprattutto in ambito professionale. Cercate di non essere istintivi e di valutare bene ogni situazione, per evitare di avere problemi. Solo con la calma riuscirete a trovare la soluzione ad alcune problematiche.

Vergine

Amore: in questa settimana la luna vi regalerà due giornate molto fortunate, martedì e mercoledì, durante le quali riuscirete a riconquistare la calma e la serenità che vi sono mancate nell’ultimo periodo. In particolare in ambito sentimentale riuscirete a mettere a fuoco i vostri desideri e a porre le giuste basi per una relazione stabile e duratura. Nel fine settimana i single potranno fare incontri importanti grazie a una luna favorevole.

Lavoro: a livello lavorativo potrebbero presentarsi alcuni ostacoli. Confidatevi con i colleghi o con chi ritenete sia in grado di darvi un consiglio, in modo da trovare una via d’uscita a certe questioni urgenti. Nel mezzo della settimana ci saranno giornate stressanti e avrete bisogno di staccare la spina per un po’.

Bilancia

Amore: contrariamente a quanto sta accadendo nel settore professionale, per i sentimenti non sarà una settimana grandiosa. Venere opposta, purtroppo, continua a creare dissapori e tensioni nella vita di coppia, che si inaspriranno soprattutto nel week-end. I single faranno meglio a lasciar correre alcune situazioni, meglio non impuntarsi per non creare problemi.

Lavoro: sul fronte lavorativo sono in arrivo delle belle soddisfazioni già dalle prime giornate della settimana. Da lunedì la luna splenderà nel segno, regalando ai nativi tanta fortuna. Mercurio favorevole sarà di grande aiuto nel corso della settimana per raggiungere traguardi importanti e qualche bella notizia potrà arrivare tra giovedì e venerdì.

Scorpione

Amore: con Venere a favore anche le relazioni nate da poco si rafforzeranno maggiormente. Tuttavia, le coppie datate potranno avere problemi di comunicazione e potranno esserci delle incomprensioni col partner. Per chi invece è single, è bene che tenga gli occhi aperti: gli incontri saranno favoriti, soprattutto nel weekend, quando la passione sarà alle stelle.

Lavoro: settimana non proprio positiva per il lavoro, imprevisti e ostacoli vi faranno stare in ansia. Giovedì sarà la giornata più negativa in assoluto, a causa di una Luna in opposizione che fa i capricci e disturba la vostra concentrazione. Puntate tutto sul fine settimana per trovare la pace e distendervi, in attesa di riprendere le fatiche.

Sagittario

Amore: questa settimana i nati del Sagittario potranno contare sul favore congiunto sia di Venere che di Mercurio, due pianeti che regaleranno parecchie soddisfazioni in ogni campo, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Lunedì, giovedì e venerdì saranno giornate bellissime, tutte da vivere con la persona amata e piene di sorprese anche per i single. Infatti non mancheranno incontri fatidici e gratificazioni personali.

Lavoro: anche sul lavoro le cose andranno molto bene, porterete avanti diversi progetti e riuscirete a superare molti ostacoli. Sarete cauti nella scelta dei collaboratori e vi metterete accanto persone che sapranno aiutarvi e sono disposte a collaborare in tutto.

Capricorno

Amore: questa settimana ci saranno tensioni con il partner a causa di una Venere opposta e difficilmente riuscirete a nascondere il vostro nervosismo. Siete molto sospettosi, ma cercate di avere un dialogo per chiarire e trovare un punto di incontro. I single trascorreranno anch’essi giorni difficili e solo nel fine settimana riusciranno a ritagliarsi dei momenti di relax.

Lavoro: Mercurio sfavorevole crea dei piccoli ostacoli sul vostro percorso, soprattutto in ambito professionale. Non ci sarà da allarmarsi, e riuscirete ad emergere più forti e tenaci di prima, anche se dovrete faticare un po’. Il successo sarà assicurato soprattutto nelle giornate in cui la luna sarà favorevole, quelle di martedì e mercoledì.

Acquario

Amore: non è un periodo alle stelle per i sentimenti, tuttavia Venere annuncia buone notizie nel fine settimana. Sono in arrivo nuove emozioni e soprattutto per i single ci saranno incontri che potranno cambiare la vita. Per tutti i nati del segno i pianeti sono comunque benevoli e molte situazioni in crisi si risolveranno.

Lavoro: sul piano lavorativo alcuni Acquario potrebbero raggiungere un traguardo molto importante. Sarà una settimana tutta dedicata alla ricerca di nuove collaborazioni e ci saranno opportunità davvero eccellenti soprattutto per chi lavora nell’ambito artistico.

Pesci

Amore: Venere e Luna in congiunzione annunciano nuove emozioni ai nati del segno. All’interno delle relazioni la passione sarà alle stelle, e anche i single scopriranno di provare dei sentimenti per qualcuno. Grandi sorprese nelle giornate fortunate di sabato e domenica, quando potrete vivere delle belle emozioni e momenti di coppia da ricordare.

Lavoro: settimana ricca di novità, anche se nelle giornate di martedì e mercoledì potrebbe verificarsi qualche inconveniente o presentarsi qualche ostacolo che non avevate previsto. Non preoccupatevi, si tratta di un periodo transitorio, le soddisfazioni arriveranno a breve.

