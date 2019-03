Se si chiudono gli occhi si rischia di rimanere a bocca aperta. Dalla voce italiana di Angelina Jolie e Cameron Diaz, Eleonora De Angelis, a quella di Richard Gere e Willelm Dafoe, Mario Cordova. Passando per Rita Savagnone, doppiatrice e direttrice del doppiaggio, oltre che attrice, che negli anni ha prestato la voce – tra le altre – a Ingmar Bergman e Liz Taylor, e Marco Guadagno (voce di Brandon-Jason Priestley di Beverly hills 90210, Conan – il ragazzo del futuro).

Sono alcuni dei protagonisti di “Tracce sonore – Voci e rumori nel cinema”, il nuovo progetto della Società Umanitaria-Cineteca Sarda in programma da venerdì 22 marzo a sabato 13 aprile. Una ventina di ospiti da tutta Italia, una rassegna cinematografica in sei appuntamenti, tre masterclass e due tavole rotonde sono i numeri dell’iniziativa, avviata con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, il patrocinio dell’Ersu di Cagliari e la collaborazione di Moviementu e EjaTV.

La rassegna è dedicata agli elementi che compongono la colonna sonora di un film, con particolare attenzione al doppiaggio e alla creazione dei suoni. L’obiettivo – è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione – è quello di far conoscere i mestieri legati all’accompagnamento sonoro delle immagini cinematografiche, avvicinando a queste professioni giovani appassionati attraverso alcuni importanti momenti di formazione.

Due figlie d’arte arricchiscono il parterre degli ospiti: Caterina e Valentina Cidda Maldesi, figlie di Mario, storico direttore del doppiaggio. Si occuperanno di formazione Italo Cameracanna, rumorista con all’attivo oltre 300 film e collaborazioni con i più grandi registi italiani, Massimiliano Prezioso, montatore del suono e di effetti sonori. Gli incontri e le proiezioni di “Tracce Sonore” saranno ospitati a Cagliari dalla Cineteca Sarda, in viale Trieste, e al Cineteatro Nanni Loy, in via Trentino.

