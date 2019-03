Intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sulla strada “Is Canadesus” nel comune di Assemini alle 13:00 circa di oggi, lunedì 18 ottobre, per un incidente stradale.

Dopo la richiesta pervenuta alla Sala operativa 115 del Comando, è stata inviata sul posto una squadra di Pronto intervento dalla sede centrale, per soccorrere gli occupanti, congiuntamente al personale sanitario del 118.

Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la sede stradale.

Per cause ancora da accertare le due auto coinvolte sono uscite fuori strada e una persona è rimasta ferita, ed è stata poi trasportata al pronto soccorso non in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

