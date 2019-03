Circa 20 ospiti da tutta Italia, una rassegna cinematografica in 6 appuntamenti, 3 masterclass e 2 tavole rotonde. Sono i numeri di “Tracce sonore – Voci e rumori nel cinema”, il nuovo progetto della Società Umanitaria – Cineteca Sarda in programma da venerdì 22 marzo a sabato 13 aprile.

L’iniziativa è dedicata agli elementi che compongono la colonna sonora di un film, con particolare attenzione al doppiaggio e alla creazione dei suoni.

L’obiettivo è quello di far conoscere i mestieri legati all’accompagnamento sonoro delle immagini cinematografiche, avvicinando a queste professioni giovani appassionati attraverso alcuni importanti momenti di formazione.

Saranno in Sardegna alcuni tra i più autorevoli professionisti nazionali del doppiaggio e della sonorizzazione cinematografica. Dalla voce italiana di Angelina Jolie e Cameron Diaz Eleonora De Angelis, a quella di Richard Gere e Willelm Dafoe Mario Cordova. Passando per Rita Savagnone, doppiatrice e direttrice del doppiaggio, che negli anni ha prestato la voce – tra le altre – a Ingmar Bergmane Liz Taylor; e Marco Guadagno (Jason Priestley, Conan – il ragazzo del futuro). Due figlie d’arte arricchiscono poi il parterre degli ospiti: Caterina e Valentina Cidda Maldesi, figlie di Mario, uno dei più importanti direttori del doppiaggio del cinema italiano.

Si occuperanno di formazione Italo Cameracanna, rumorista con all’attivo oltre 300 film e collaborazioni con i più grandi registi italiani (Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Matteo Garrone, Paolo Virzì, Michelangelo Antonioni); e Massimiliano Prezioso, montatore del suono e di effetti sonori che ha firmato oltre 200 progetti con registi del calibro di Marco Ferreri, Carlo Lizzani, Alberto Sordi, Damiano Damiani, Luigi Perelli.

Un pezzo di storia del doppiaggio parodico, inoltre, sarà raccontato dal giornalista Andrea Coco, cugino di Riccardo, pionieristico autore dei doppiaggi parodici in sardo-cagliaritano di film celebri, trasmessi da Videolina negli anni ’80. Nella stessa categoria, ma tra i contemporanei, c’è Fabio Celenza, i suoi doppiaggi su Youtube hanno raggiunto picchi di milioni di visualizzazioni.

Gli incontri e le proiezioni di “Tracce Sonore” saranno ospitati a Cagliari dalla Cineteca Sarda, in viale Trieste 118, e al Cineteatro Nanni Loy, in via Trentino 15.

