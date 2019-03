Il miglior birrificio sardo? Si conferma Il Birrificio di Cagliari, per il secondo anno consecutivo, al Barcelona Beer Challenge.

Per la famosa competizione spagnola, Il Birrificio di Cagliari (BdiC) si posizione come miglior birrificio sardo, per il secondo anno consecutivo.

Nella scorsa edizione li abbiamo visti trionfare conquistando il primo posto della classifica

internazionale. Ieri hanno portato a casa ben 4 medaglie, mantenendo alto il titolo e confermandosi come miglior birra artigianale sarda.

L’ambrata Tuvixeddu colleziona ad oggi 3 ori: “è una delle prime ricette del birrificio, è quindi per noi motivo di grande orgoglio ricevere per 3 anni di fila il giudizio di miglior birra nella sua categoria” Marco Secchi (birraio).

