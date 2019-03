Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato Alessandro Melis, 44enne per maltrattamenti in famiglia, ritenuto responsabile di aver picchiato e minacciato in piu’ occasioni il padre ed il fratello. I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 in una palazzina nel quartiere di Sant’Elia, a seguito della richiesta di aiuto da parte fratello dell’arrestato. Melis infatti, evidentemente ubriaco, ha avuto un alterco con il fratello che ha aggredito, passando poi al padre intervenuto per placare gli animi.

Al momento dell’arrivo dei militari Melis si era allontanato riferendo ai familiari di recarsi da altre persone per trascorrere la notte. Dopo poche ore, la Centrale operativa della Compagnia di Cagliari ha inviato sul posto nuovamente una pattuglia del Radiomobile perché Melis era rientrato a casa minacciando ancora il padre e il fratello e danneggiando la porta dell’appartamento. A qual punto i militari hanno rintracciato Melis nascosto dietro una colonna di un palazzo vicino. L’uomo è stato quindi portato nel carcere di Uta come ha disposto l’autorità giudiziaria..

Commenti

comments