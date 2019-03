Scura, amara, equilibrata. Col miele di Sardegna che armonizza il fruttato dei luppoli e le note tostate dei malti. La DarqSide, la birra prodotta dalla Brew Bay Beer di Quartu Sant’Elena, sale sul secondo gradino del podio in Catalogna. Apprezzatissima dalla giuria del Barcelona Beer Challenge conquista la medaglia d’argento nella categoria ‘Dark Ipa’. A ricevere il premio sono stati i soci fondatori dell’azienda, i sommelier Francesco Loi e Michele Cinus, quest’ultimo anche biologo specializzato in neuroscienze.

La DarqSide, che nel nome si ispira ai Pink Floyd e a Star Wars, si conferma la regina e la più premiata tra le birre di Brew Bay, già vincitrice al Brussels Beer Challenge 2016 e Birra dell’Anno nel 2015. “Da sempre caratterizziamo le nostre birre con sapori e sentori della Sardegna – ha spiegato Michele Cinus – come il miele di cisto e rovo delle montagne di Fonni o un altro tipo della zona del Parteolla, per far sì che anche dentro i nostri prodotti si possa assaporare un pò della nostra Isola”.

Un nuovo traguardo conquistato dai giovani birrai di Quartu saliti sul palco dell’evento catalano per la seconda volta, sventolando con orgoglio la bandiera dei Quattro Mori.

