Il comune di Cagliari comunica che è fissata per il pomeriggio di venerdì 22 marzo 2019, la disinfestazione contro la diffusione delle blatte alla Scuola Primaria “Collodi” in via Basilicata.

Dalle 16,30 alle 17,30 , l’intervento degli operatori interesserà in particolare le zone prossime agli scarichi interni, ai pozzetti d’ispezione fognaria del cortile e il vuoto tecnico.

