Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Montevecchio, hanno arrestato in flagranza di O.R., 35enne disoccupato di Villacidro, per rapina, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, alle 19 circa, in località Sodd’e Pani, in visibile stato di alterazione psico-fisica, dopo aver avuto una discussione con una pattuglia di barracelli di Villacidro per futili motivi, ha aggredito un Barracello spintonandolo, per poi rubargli l’auto di servizio con la quale si allontanava. Successivamente raggiunto presso la propria abitazione dai due barracelli, ne colpiva uno ad un braccio con una spranga in ferro procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni (lesioni ancora da approfondire per una sospetta frattura), per poi darsi alla fuga, questa volta con la propria autovettura, con la quale poco dopo finiva fuori dalla sede stradale.

I Militari operanti, prontamente intervenuti su indicazione della Centrale Operativa, rintracciavano l’uomo in un terreno nei pressi della sua abitazione, che nel frangente stava aggredendo il padre lanciandogli degli oggetti. Nel tentativo di tranquillizzarlo gli operanti venivano a loro volta aggrediti, talché per evitare ulteriori conseguenze erano costretti ad immobilizzarlo. Prima di portarlo in caserma per le successive attività, si rendeva necessario l’intervento della locale guardia medica che aiutava i Militari a calmare l’uomo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la casa di reclusione di Uta, come da indicazioni del PM di turno.

