Gli artificieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari sono intervenuti in località Su Pistoccu a Piscinas, sulla Costa di Arbus (Su), per mettere in sicurezza alcuni detonatori elettrici.

Domenica mattina un ragazzo che stava andando a pesca sulla costa arburese ha notato una bottiglia di vetro nascosta che spuntava fuori tra la sabbia e la vegetazione ed ha visto che all’interno c’erano dei detonatori, 15 per la precisione.

L’uomo ha immediatamente avvisato i Carabinieri della Stazione di Arbus i quali, giunti immediatamente sul posto hanno delimitato la zona, ed hanno avvisato i colleghi artificieri, che hanno ritenuto opportuno farli brillare.

Si tratterebbe di vecchio materiale esplodente, probabilmente abbandonato diversi anni fa da qualche pescatore di frodo che li utilizzava per la pesca.

Commenti

comments