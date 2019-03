Crescono le opportunità internazionali per i giovani laureati sardi. L’ASPAL, nell’ambito del programma BEST, finanzia 5 borse di studio per un’esperienza di 6 mesi negli Stati Uniti, orientata a sviluppare capacità imprenditoriali e manageriali nei campi scientifici e tecnologici, da poter trasferire in idee innovative d’impresa da realizzare in Sardegna.

Il programma BEST, promosso da Invitalia e dalla Commissione Fulbright, si svolgerà nella Silicon Valley, secondo due percorsi: il primo consisterà nella frequenza di lezioni, workshops, seminari e bootcamp presso la Startup School della Fondazione Mind the Bridge in San Francisco, California; il secondo, invece, riguarderà lo svolgimento di un tirocinio o internship, elemento portante del programma attorno al quale verrà strutturata la formazione accademica e l’attività di networking. I tirocini si svolgeranno presso aziende e organizzazioni operanti nell’area che collaborano con Mind the Bridge, e permetteranno di conoscere da vicino il mondo lavorativo e professionale americano.

“È un’importante occasione di crescita per preparare i futuri leader del mondo imprenditoriale sardo – commenta il Direttore Generale dell’ASPAL Massimo Temussi. Anche stavolta l’ASPAL vuole scommettere nel talento e nella formazione di altissimo livello all’estero, in settori strategici e in ambienti estremamente stimolanti per lo sviluppo di idee di successo. Dopo Talent UP, il programma BEST rappresenta un’opportunità di riscatto per i nostri giovani che potranno misurarsi in ambienti competitivi, e immergersi in una dimensione internazionale per acquisire competenze e skill da poter applicare nel nostro tessuto produttivo una volta rientrati in Sardegna.”

“L’obiettivo finale – conclude Temussi – è quello di stimolare e coltivare le capacità imprenditoriali nei settori più innovativi che avrebbero maggiori potenzialità di crescita nella nostra economia. È questo lo spirito che accompagna tutte le azioni di internazionalizzazione che l’ASPAL sta portando avanti, perché vi sia un’apertura al mondo globale per cogliere tutti gli stimoli e le opportunità di sviluppo.”

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando è necessario avere: la cittadinanza italiana (per le borse finanziate dall’ASPAL è necessario essere residenti in Sardegna da almeno 2 anni oppure essere stato residente in Sardegna almeno per 5 anni e non aver trasferito la propria residenza al di fuori della Sardegna da più di 2 anni); massimo 35 anni di età alla scadenza del concorso; Laurea triennale, o Magistrale (LM) o Specialistica (LS) o vecchio ordinamento (VO), oppure il Dottorato di ricerca (DR), anche in fase di conseguimento; buona conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica.

Il bando per aspiranti startupper assegnerà delle borse che prevedono: la copertura delle tasse di iscrizione e frequenza, l’assicurazione medica, un programma di orientamento all’arrivo, uno stipendio mensile di circa $3,000 per le spese di vitto, alloggio e trasporti, un rimborso forfettario di € 1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno dall’Italia agli USA, e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti.

