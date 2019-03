Una pioniera, attenta e sensibile alle esigenze di una popolazione giovane, spesso fragile, preoccupata, insicura. Anna Maria Fulghesu ha maturato un percorso sviluppatosi tra clinica e ambulatorio che ha avuto tra le priorità anche la sinergia con le altre branche mediche. Docente di Ginecologia e ostetricia dell’ateneo di Cagliari dal 1° novembre 2000, afferente al dipartimento di Scienze chirurgiche diretto da Piergiorgio Calò, attualmente in servizio all’Azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo, con sede al Policlinico “Duilio Casula”, la professoressa Fulghesu, quando lo scorso 26 febbraio a Firenze è stata eletta per acclamazione presidente nazionale della Società italiana di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, ha ricordato anche quei primi passi. Una scelta professionale che, fin dai primi anni dell’incarico, ha scandito un dna clinico-sanitario concreto e operativo. Infatti, la specialista ha organizzato un servizio, dapprima di Day hospital e in seguito ambulatoriale, per un’assistenza integrata con i pediatri e i neuropsichiatri infantili, dedicata alle problematiche ginecologiche dalla prima infanzia e all’adolescenza.

Anna Maria Fulghesu ha avuto il prestigioso incarico di presidente della Sigia per acclamazione. Durante la tre giorni (24/26 febbraio) del XVII corso di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduto dalle specialiste Vincenzina Bruni (Università di Firenze) e Metella Dei (ginecologa, Firenze) si è svolta anche l’assemblea dei soci della Società italiana di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza. All’ordine del giorno, tra l’altro, anche l’elezione del presidente e del direttivo per il prossimo mandato (dal 2019 al 2023). La professoressa Fulghesu subentra a Gabriele Tridenti che con il proprio team ha guidato la Società negli ultimi otto anni. “Sono particolarmente orgogliosa per questa nomina. La professoressa Fulghesu coglie un meritato traguardo che illumina l’intera scuola medica del nostro ateneo” ha detto il rettore, Maria Del Zompo. La cornice ideale agli applausi e al riconoscimento avuto nella capitale toscana dall’assemblea dei soci Sigia

