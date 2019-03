Il Comune di Gesico, grazie alla “Sagra della Lumaca”, riceverà il prossimo 22 marzo a Roma il premio Italive 2018, per l’evento più votato in Italia nella categoria “Sagre ed Eventi Enogastronomici”. A consegnare i premi Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana e Miss Social Fiorenza D’Antonio.

Si tratta di un riconoscimento assegnato dal progetto promosso da Codacons e Comitas, in partnership con Autostrade per l’Italia, in collaborazione con Coldiretti e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi.

Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione, il Comune di Gesico, grazie alla “Sagra della Lumaca”, si è aggiudicato quest’anno il premio come migliore evento.

