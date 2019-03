In Sardegna, tra il 2019 e il 2023, crescerà dello 0,7% all’anno il valore aggiunto e dello 0,6% l’occupazione, a fronte di un incremento medio nel Mezzogiorno per entrambi gli indicatori dello 0,6%. A prevederlo le stime del rapporto dell’Osservatorio Banche e Imprese di Economia e Finanza (Obi) su tutte le province meridionali presentato in Senato.

Oltre alla Sardegna saranno Calabria e Campania a registrare la crescita annua maggiore del valore aggiunto (+0,7%) e Basilicata e Calabria quella dell’occupazione (+0,8%). A livello territoriale saranno Sassari e Cagliari a registrare la maggiore crescita media annua del valore aggiunto sino al 2023 (rispettivamente +0,9% e +0,8%), seguite da Oristano (+0,5%), Sud Sardegna (+0,2%) e Nuoro con variazione nulla.

In linea con la media del Mezzogiorno la crescita a livello occupazionale con il territorio di Cagliari che segnerà mediamente un +0,8% e, a seguire, le province di Sassari (+0,7%), Oristano (+0,3%), Nuoro e Sud Sardegna con (+0,2%).

