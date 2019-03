Il capoluogo sarà, come spesso accade, palcoscenico di una manifestazione e, per garantire lo svolgimento della stessa in totale sicurezza, si è resa necessaria l’adozione di alcune prescrizioni da da osservare nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Dalla mattinata di mercoledì 20 infatti e fino al primo pomeriggio di giovedì 21 marzo, la zona di piazza del Carmine sarà interessata da modifiche alla circolazione veicolare.

Di seguito le prescrizioni istituite con l’ordinanza n. 543/2019 a firma del dirigente del Servizio Mobilità:

– divieto di transito dalle ore 16 alle ore 20:30 del giorno 20 e dalle ore 8 alle ore 14:30 del giorno 21 marzo, in via Sassari (da via Crispi sino all’intersezione via Sassari-piazza Del Carmine TAR), in piazza Del Carmine (tratto vie Sassari-Maddalena lato Poste e tratto vie Maddalena-Sassari lato Caide), in via Maddalena (corsia adiacente a piazza Del Carmine);

– obbligo di svolta a sinistra verso via Roma, nell’intersezione vie Crispi-Sassari, dalle ore 16 alle ore 20:30 del giorno 20 e dalle ore 8 alle ore 14:30 del giorno 21 marzo;

– divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle ore 14 alle ore 20:30 del giorno 20 e dalle ore 6 alle ore 14 del giorno 21 marzo, in via Sassari (da via Crispi sino all’intersezione via Sassari-piazza Del Carmine TAR), in piazza Del Carmine (tratto vie Sassari-Maddalena, e tratto vie Maddalena-Sassari), in via Maddalena (dal civico n. 34 sino a viale Trieste).

