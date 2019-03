Sarà composta da oltre 500 membri la delegazione cinese che accompagnerà il presidente cinese Xi Jinping nella sua missione in Europa dal 21 al 26 marzo, con visite in Italia, Montecarlo e Francia. Un centinaio di persone faranno parte della componente “stretta”, tra ministri, uomini della sicurezza, medici e assistenti di vario tipo. Il pool dei media è composto da 120 unità, compresi giornalisti, operatori e fotografi. Considerando i partecipanti ai forum di Roma su business, cultura e investimenti congiunti in Paesi terzi, si aggiungono al conteggio almeno altre 300 persone.

