Gigi Riva, Meo Sacchetti e Osvaldo Bevilacqua diventeranno cittadini onorari di Alghero. Lunedì 25 marzo il Consiglio comunale voterà le delibere con cui l’amministrazione offrirà il titolo onorifico alle tre personalità come coronamento di un amore reciproco che va avanti da anni. “Sono personalità che hanno sempre manifestato un affetto particolare per Alghero, sentimento pienamente ricambiato e che questo gesto vuole rendere indelebile”, spiega il sindaco, Mario Bruno.

Le motivazioni che hanno spinto Giunta e Consiglio a offrire la cittadinanza onoraria Riva, Sacchetti e Bevilacqua sono scritte nelle delibere che saranno approvate lunedì in aula. “Luigi Riva, sportivo, uomo immagine del calcio e della Sardegna, esempio per i valori dello sport e per il suo attaccamento alla terra che lo ha accolto, per la quale si è speso in ogni occasione a difesa del popolo sardo e della sua dignità, non mancando di esaltarne e promuoverne le peculiarità, soprattutto per Alghero, città per la quale ha dimostrato di avere una predilezione”, è scritto per lo sportivo simbolo e idolo della Sardegna.

“Romeo Sacchetti, sportivo, uomo immagine del basket italiano; allenatore per tanti anni della Dinamo Sassari, portata da lui sui gradini più alti questa società e di riflesso, a livello mediatico, l’immagine dell’intera Sardegna; ora, allenatore della Nazionale Italiana di Basket; ha scelto la città di Alghero quale suo luogo di vita, promuovendone in ogni occasione le bellezze, le qualità del territorio e la qualità della vita”. Per il presentatore televisivo Osvaldo Bevilacqua, “in oltre quaranta anni di carriera televisiva nelle reti Rai, ha promosso l’immagine turistica, storica e culturale della città di Alghero attraverso la sua trasmissione ‘Sereno Variabile’ che ripetutamente, nel corso di questi decenni, ha proposto Alghero alla vasta platea di telespettatori”.

Commenti

comments