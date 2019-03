Il segretario regionale del Partito democratico della Sardegna, Emanuele Cani, è volato a Roma per un colloquio con il neo segretario Nicola Zingaretti in vista delle prossime scadenze politiche che attendono il partito nell’Isola.

L’incontro verterà non solo sull’assemblea regionale, convocata per sabato 23 ad Abbasanta (Oristano) e nella quale lo stesso Cani potrebbe essere riconfermato segretario. Il faccia a aFaccia, infatti, servirà anche a delineare le prime strategie in vista delle elezioni amministrative ed europee del 26 maggio.

In particolare si parla già di primarie di coalizione a Cagliari, per scegliere il successore del dimissionario Massimo Zedda: in corsa ci sono già due donne: assessora all’Urbanistica di Cagliari, Francesca Ghirra di Campo Progressista e l’ex consigliera regionale Anna Maria Busia per +Europa.

