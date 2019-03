Gli agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato Cheikh Ben Abdeljalal 37enne marocchino, con precedenti di polizia, per furto aggravato. Nella serata di ieri un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in Via Dante perché allinterno dell’O.V.S. il personale della sicurezza aveva fermato un uomo che aveva tubato della merce.

Allinterno del negozio i poliziotti hanno contattato con il responsabile che ha riferito quanto successo nel reparto abbigliamento uomo quando un cliente, dopo aver preso diversi capi di abbigliamento, biancheria intima e scarpe, si è recato allinterno di camerino per poi uscire solo con un giubbotto che teneva tra le mani. Dal controllo allinterno del camerino nel pavimento sono stati trovati le etichette ed i codici spezzati.

L’uomo dopo aver continuato a passeggiare tra i vari reparti con andatura svelta ha guadagnato luscita ma, superato il varco antitaccheggio, è stato bloccato dal personale della sicurezza.

I poliziotti dopo aver identificato luomo l’extracomunitario residente a Selargius, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti hanno accertato che era stata asportata merce (berretti, scarpe t-schirt, pantalone ed intimo) per circa 290 euro, che è stata recuperata e riconsegnata al titolare.

Il Ben Cheikh è stato arrestato per furto aggravato e nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.

