Arriva in Sardegna per una sola data Andead il progetto musicale punk che suonerà venerdì 22 marzo al Fabrik di Cagliari con ingresso alle 21.00.

Gli Andead sono una band punk rock milanese nato nel 2007, da un’idea di Andrea Rock, ai piu’ conosciuto come speaker di Virgin Radio.

A lui si aggiungono Gianluca Veronal alla chitarra, Casio alla batteria, Roby alla chitarra e Joe “La Jena” al basso. Tra il 2007 e il 2008 la band calca i palchi dei diversi locali del nord Italia, annoverando anche concerti in apertura di gruppi quali Wednesday 13, Misfits e The Damned.

Si esibiscono anche in molti Festivals come “Rock In Idro” 2009, a fianco di Pogues, Social Distortion, Flogging Molly, Babyshambles e Gaslight Anthem.

Da segnalare inoltre la loro presenza al “Loud and Proud festival” in scaletta insieme a Dropkick Murphys, Madball, Devil’s Brigade, H2O.

Ad aprire la serata saranno gli Homesick, una Band nata nell’estate del 2018 che si isipira al pop punk .

