I lavoratori Aras ritornano in piazza, giovedì 21 marzo, dalle 10 alle 14, davanti all’assessorato regionale alla programmazione e bilancio a Cagliari, per “l’inatteso rallentamento dell’applicazione della legge regionale 47/2018, che prevede la transizione degli operatori in Laore”.

“I finanziamenti finora erogati per questa operazione sembrerebbero essere insufficienti – spiegano – essendo l’Aras in liquidazione fino alla prima quindicina di maggio, l’eventuale ritardo nell’espletamento dei bandi di concorso, potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro di centinaia di persone. Siamo sconcertati da una così grave mancanza, dopo che per mesi sono state date tutte le rassicurazioni del caso. Per questo motivo chiediamo risposte immediate alla Giunta uscente, affinchè si sblocchi al più presto questa situazione di stallo, che comporterà – dicono i lavoratori – gravi conseguenze sia sui dipendenti, sia sulle oltre 10.000 aziende zootecniche della Sardegna, interessate dalla misura 14 del benessere animale”.

