Serata speciale per le Lucido Sottile a Milano: le attrici cagliaritane Tiziana Troja e Michela Sale Musio saranno protagoniste all’Accademia del Comico di uno spettacolo inserito nel progetto “Cabaret Ragazze: le donne (non) fanno ridere”, in programma giovedì 21 marzo alle 21.30 al Bistrot del Teatro Out Off con un pezzo dal titolo “L’appuntamento”. La partecipazione delle Lucide all’iniziativa segna l’inizio di una nuova partnership con l’Accademia del Comico, che sarà protagonista a Cagliari della prossima edizione del Family Festival di Lucidosottile.

Sul palco, insieme a Tiziana e Michela, ci sarà anche Marina Cosi, presidente nazionale di Giulia Giornaliste, l’associazione che combatte nel mondo dell’informazione, e non solo, le discriminazioni di genere. Per le Lucide, da anni sulla scena milanese, sarà l’occasione per portare all’attenzione del pubblico la loro comicità fatta di battute irriverenti, travestimenti, ironia e intelligenza, con uno sguardo privilegiato al mondo femminile. Il Cabaret delle Ragazze è un progetto dell’Accademia del Comico, una scuola che da diciannove anni insegna comicità in tutte le sue forme (cabaret, teatro, scrittura) nelle sedi di Milano, Torino e Bologna, e che ha voluto le due attrici cagliaritane protagoniste di una delle serate in cartellone, insieme ai migliori talenti della scena comica al femminile italiana.

Il progetto vuole riprendere il concetto originario di cabaret: un luogo e un momento in cui unire diverse artiste di varia provenienza e stile. Un momento in cui comicità, teatro umoristico, musica e canzone, testimonianze e interviste collaborino insieme per raccontare e raccontarsi, e per far nascere nuovi stimoli e collaborazioni tra artiste. La serata sarà presentata e condotta dalla presidente della scuola e direttrice artistica Sonja Collini, insieme alle docenti dell’Accademia del Comico Rita Pelusio, Cristiana Maffucci e Laura Formenti.

