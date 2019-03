Sabato 30 marzo, nell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Perché mi stai guardando?” di Angelo Duro. Palermitano purosangue, è un comico con un carattere iperrealista, cinico e controverso, ma con il cuore di Robin Hood.

Angelo è divenuto in pochi anni una delle più influenti personalità sui social network, dove un esercito di oltre 1 milione e 600 mila followers lo segue con simpatia e affetto, ai quali si aggiungono i quasi 100 mila su Instagram.

I suoi video su facebook raggiungono milioni di persone e contano milioni di visualizzazioni, con centinaia di migliaia di commenti e likes, a testimoniare che sono in molti a pensarla come lui su tanti argomenti e che approvano il suo modo di vedere la vita.

Con il suo dissacrante ‘Perché mi stai guardando?’ racconta la storia di come, da bravo bambino quale era, ha dovuto reagire alle ingiustizie della vita, scegliendo di diventare cattivo. Analizza a modo suo la realtà di ieri e di oggi, l’uomo e la donna, gli animali e la natura, il presente e il futuro.

Per info e prenotazioni 070 657428 e su m.me/boxofficecagliari.sardegna.

