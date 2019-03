A seguito della proclamazione degli eletti in Consiglio regionale da parte della Corte d’Appello di Cagliari, la maggioranza potrà contare su 35 consiglieri di centrodestra, ai quali si aggiunge il governatore Christian Solinas (Psd’Az): 8 Lega, 7 Psd’Az, 5 Fi, 4 Riformatori, 3 rispettivamente Udc, Fdi e Sardegna 20Venti, uno Forza Paris e Sardegna Civica.

Il centrosinistra avrà, invece, a disposizione 17 seggi, ai quali si aggiunge quello di Massimo Zedda, lo sfidante presidente più votato dopo Solinas: 8 Pd, 2 rispettivamente Leu, Campo Progressista, Futuro in Comune, Noi, la Sardegna con Zedda mentre solo uno per Sardegna in Comune. Il Movimento Cinquestelle, infine, avrà sei seggi. Riguardo ai consiglieri più votati tra i primi 10 cinque esponenti del Partito democratico, due sono di Forza Italia e altrettanti del Psd’Az, uno della Lega. Il consigliere più votato in assoluto è Piero Comandini, con 5.225 preferenze, segue il suo collega di partito Giuseppe Meloni, con 5.100: entrambi erano presenti anche nella scorsa legislatura.

Il terzo più votato, invece, è una new entry: Angelo Cocciu di Forza Italia che ha ottenuto 4.629 preferenze. L’ex presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau (Pd), è sesto con 3.991 voti, superato dal collega di partito Cesare Moriconi (4.369 voti) e dall’ex assessore del Comune di Cagliari, Gianni Chessa (Psd’Az) con 4.065 preferenze. Seguono Michele Pais della Lega con 3.686, l’ex vice presidente dell’assemblea, Antonello Peru (Fi), con 3.638 preferenze, Gianfranco Lancioni del Psd’Az (3.543 voti) e, infine, Valter Piscedda (Pd) con 3.469.

