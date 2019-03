A Carbonia prosegue la stagione teatrale intitolata “Bacu Abis Teatro 2019”, organizzata dalla compagnia “La Cernita Teatro” con la direzione artistica di Monica Porcedda.

Sono numerosi gli appuntamenti inseriti nel cartellone previsto per domenica 24 Marzo. Si comincia dalla mattina: dalle 10.30 alle 17.30 nel foyer del Teatro di Bacu Abis andrà in scena “Spazi Creativi-Omaggio a Marco Nateri: 37 anni di carriera” con costumi, disegni, foto e progetti del costumista e scenografo Marco Nateri.

Alle ore 15.45 sarà la volta di Spazio Lab con le “Scatole magiche”, un laboratorio di costruzione di piccoli teatrini diretto da Marco Nateri. A seguire spazio per la BioMerenda.

Gli spettacoli continueranno alle ore 18 con “Efisio e la peste”, portato in scena da Anam Teatro & Batisfera Teatro, di e con Daniele Pettinau. La performance condurrà i piccoli spettatori in un viaggio indietro nel tempo per conoscere Sant’Efisio, il Santo Patrono della Sardegna, grazie al cui miracoloso intervento i sardi si salvarono dalla peste.

