“La squadra degli assessori della Lega è già pronta”.

Lo ha dichiarato all’Ansa, subito dopo la proclamazione degli eletti, il coordinatore del Carroccio per la Sardegna, Eugenio Zoffili.

“Abbiamo già i nomi da proporre a Christian Solinas – ha spiegato il deputato – sono sardi doc e sono i nostri profili migliori per merito. Adesso non vediamo l’ora di metterci al lavoro perché c’è tanto da fare ed è già passato troppo tempo da quando i cittadini sardi il 24 febbraio scorso hanno eletto il loro nuovo presidente”.

Anche per questo, ha aggiunto Zoffili, “come Lega chiediamo a Solinas di nominare con urgenza la Giunta che non dovrà rinchiudersi negli uffici del palazzo di Cagliari ma lavorare sempre tra la gente e per la gente”. Il coordinatore del Carroccio propone che il tavolo del centrodestra sia convocato lunedì 25 marzo a Cagliari.

“Oggi – ha sottolineato – è un giorno che verrà ricordato nei libri di storia di questa magnifica terra. La Lega entra per la prima volta nel Consiglio regionale con otto consiglieri nuovi con tanta voglia di lavorare per l’Isola. Ora non c’è più tempo da perdere: rimbocchiamoci le maniche”.

Commenti

comments