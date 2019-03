La Figc nell’ambito del programma formativo, dedicato alle scuole primarie e secondarie, “Il calcio e le ore di lezione” ha premiato il progetto educativo del Cagliari Calcio “Piccoli cuori rossoblù” come una delle migliori iniziative della stagione sportiva 2017-18.

Il premio è stato ritirato – consegnato nella sala stampa dello stadio Olimpico di Roma in occasione dell’incontro formativo su Integrity, Antirazzismo e Inclusione – dalla responsabile delle politiche di CSR del Club, Gloria Corgiolu.

“Con “Piccoli cuori rossoblù” il Cagliari Calcio ha incontrato durante la stagione sportiva 2017-18 oltre 900 bambini di 11 scuole del territorio per spiegare l’importanza della cultura sportiva, i valori positivi che deve trasmettere lo sport”, ha detto gloria Corgiolu.

“All’incontro in aula è seguito l’invito a partecipare allo stadio, in un settore dedicato, dove i piccoli tifosi hanno potuto sostenere la propria squadra nel rispetto dell’avversario e del fair play. Il progetto, attivo da cinque anni, è stato ulteriormente sviluppato dal Club in questa stagione con la “Curva Futura” alla Sardegna Arena, il primo settore in Italia ideato – con la Fondazione Carlo Enrico Giulini – per accogliere i baby tifosi e gli sportivi di domani e dedicato interamente al progetto. Quest’anno sono stati già coinvolti circa 2.000 bambini”.

