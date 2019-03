Dopo lo show del 2017, gli Ugly Kid Joe sono pronti a fare il loro grande ritorno nel nostro Paese. La nuova data annunciata è infatti per giovedì 20 giugno 2019 al Rock Planet Club di Pinarella di Cervia (RA).

Gli Ugly Kid Joe si formano nel 1990 a Isla Vista, in California. A differenza delle altre band garage il loro sound è contaminato da un’ampia gamma di stili: dall’hard rock al Southern, al funk, al rap, fino ad arrivare al thrash-metal. Dopo un primo EP e un tour americano di supporto agli Scatterbrain, nel 1992 gli Ugly Kid Joe raggiungono il successo su larga scala pubblicando America’s Least Wanted con la celebre Mercury Records, supportando l’album con un tour mondiale che riceve degli ottimi riscontri di pubblico e di critica.

Dopo due soli album gli Ugly Kid Joe si staccano dalla Mercury Records per fondare la UKJ Records. Negli anni a seguire alternano un’intensa attività live ad un lavoro costante in studio, che li porterà a pubblicare altri due album, per un totale di quattro, fino al 1997, anno dello scioglimento della band. Dopo quasi 15 anni di silenzio, gli Ugly Kid Joe nel 2010 hanno ripreso ufficialmente l’attività live e nel 2015 hanno pubblicato un nuovo album chiamato Uglier Than They Used ta Be.

Nonostante gli anni siano passati, gli Ugly Kid Joe mantengono la stessa incredibile capacità di stare sul palco e l’energia che sprigionano live travolgerà il Rock Planet dalla prima fino all’ultima nota.

Ecco i dettagli della data:

UGLY KID JOE