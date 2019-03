Secondo l’Ufficio centrale della Corte d’Appello di Cagliari le preferenze ottenute da Antonello Peru (Fi) sono 3.638, e non 5.624 come risultava nel sito della Regione sino alla proclamazione degli eletti. Quasi duemila voti di differenza, tanto che lo stesso vicepresidente del Consiglio regionale uscente, comunque eletto, parla di “computo inesatto riportato dalla Corte”.

Peru sottolinea, infatti, che il dato riportato sino a oggi si riferiva ai voti ufficiali della circoscrizione di Sassari, “un risultato ottenuto senza che le operazioni di voto fossero concluse in tutti i Comuni della circoscrizione, con diverse sezioni ancora da scrutinare”. E ribadisce di aver ottenuto “il record di preferenze in Sardegna, per questo ho proceduto a chiedere la correzione dell’errore”

Commenti

comments