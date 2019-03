I Lavoratori Aras in liquidazione annunciano una nuova manifestazione giovedì 21 marzo, dalle ore 10,00 alle 14,00 davanti all’assessorato alla programmazione e al bilancio. Chiedono di conoscere i motivi del rallentamento dell’applicazione della L.R. 47/2018, che prevede la loro transizione in Laore.

I Finanziamenti finora erogati per questa operazione sembrerebbero essere insufficienti. L’Aras è in liquidazione fino ai primi di maggio, per cui il ritardo nell’espletamento dei bandi di concorso, potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro di centinaia di persone.

I lavoratori chiedono risposte immediate alla Giunta uscente, affinchè si sblocchi al più presto questa situazione di stallo.

