Il nuovo sistema informatico dello Sportello unico per le attività produttive on line (Suape) riprende a poco a poco il suo normale funzionamento. Gli errori del sistema erano stati segnalati in particolare dagli ordini professionali subito dopo il rilascio della nuova piattaforma di gestione delle pratiche.

Con una lettera inviata alle associazioni di categoria, alle associazioni degli enti locali, ai Sindacati e a tutti gli Ordini professionali, la direzione generale dell’assessorato dell’Industria spiega che sono state apportate delle modifiche che permettono ora “di convergere verso una stabilità di funzionamento che sconta comunque la complessità e l’innovatività della piattaforma e del procedimento sottostante e dei numeri che caratterizzano il sistema Sardegna Suape, chiamato a svolgere funzioni di front e back office molto diverse rispetto al passato”.

“All’avvio sono stati registrati malfunzionamenti dovuti ad un accesso degli utenti di gran lunga superiore alle previsioni (con picchi di oltre 2.000/2.500 utenti contemporanei, contro i 500 medi precedenti) e a problematiche inerenti le pratiche migrate per le quali si sono presentate una serie di casistiche non correttamente gestite dall’applicativo – spiega la nota – Si è immediatamente proceduto al raddoppio della potenza di calcolo a disposizione del sistema, alla risoluzione delle problematiche bloccanti riscontrate e alla raccolta di tutte le segnalazioni anche di malfunzionamenti minori”.

