Christian Solinas si è affermato su Massimo Zedda con uno scarto di 112.508 voti.

Il presidente della Regione ha totalizzato 364.522 voti personali, contro i 252.014 del sindaco di Cagliari. Sono i dati che emergono dal verbale dell’Ufficio Centrale della Corte d’Appello di Cagliari che oggi ha proclamato i sessanta eletti nell’Assemblea Sarda. Il quoziente di maggioranza necessario per ottenere un seggio pieno è risultato essere di 10.648 voti ottenuti dividendo la totalità delle preferenze della coalizione per 36 (i seggi assegnati alla maggioranza).

La Lega ha ottenuto 7 seggi pieni più uno con i resti, il Psd’Az 6 più uno con i resti, i Riformatori 3 più 1, Sardegna 20Venti 2 più 1, Udc 2 più 1. Le altre forze politiche hanno ottenuto solo seggi pieni: 5 Forza Italia, 3 Fratelli d’Italia, 1 Fortza Paris e 1 Sardegna Civica. Il quoziente per le opposizioni utile per il seggio pieno era di 11.934 voti ottenuto dividendo per 24 la totalità delle preferenze dello schieramento. Il Movimento Cinquestelle ha avuto 5 seggi pieni e uno con i resti, Sardegna in Comune 1 più 1 (il seggio ottenuto con i resti andrà a Massimo Zedda), Futuro in Comune con Zedda 1 più 1, 8 pieni per il Pd, 2 pieni per Leu, 1 più 1 per il Campo progressista, 1 più 1 per Noi la Sardegna con Zedda.

Commenti

comments