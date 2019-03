A Cagliari la marcia di Libera: “Blocchiamo le mafie non i barconi”

Sono arrivati a Cagliari da tutta la Sardegna per dire “Basta alla mafie” per ricordare le troppe vittime uccise dalla mafia. E’ la manifestazione organizzata dall’associazione Libera, che da anni combatte la criminalità e porta avanti progetti a sostegno delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Si sono riuniti in piazza del Carmine, sono in tanti, principalmente studenti: il futuro del nostri paese. Insieme alle numerose bandiere di Libera, sventolano le bandiere di Cisl e Cgl, Sardegna solidale e diverse associazioni.

Il 21 marzo è stata indicata come la giornata nazionale per ricordare le vittime della mafia e in tutta Italia sono in corso manifestazioni di solidarietà e denuncia.

Da Padova è atteso il collegamento con Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione e combattente in prima linea contro ogni tipo di mafia.

