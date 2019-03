La Poliziaha arrestato R. F., 31enne cagliaritano, pregiudicato,per evasione.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14:00 circa un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Bainsizza, ha controllato una coppia sospetta, che si stava dirigendo a piedi verso via Colle dei Punici.

Nel corso dell’identificazione, dagli accertamenti telematici effettuati, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La misura prevede che il giovane possa uscire dal proprio indirizzo per recarsi al Serd dalle 8:30 alle 09:30 per poi fare rientro immediatamente nella propria abitazione, avvisando ogni volta le Forze dell’Ordine nel momento dell’uscita e del rientro, cosa alla quale, peraltro, da accertamenti svolti nell’immediatezza non aveva ottemperato.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.

Commenti

comments