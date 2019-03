Renzo Cugis torna in teatro per presentare in anteprima il suo nuovo spettacolo “Le Cose che Odio”.

L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 20 all’Exma di Cagliari, nella via San Lucifero. Lo spettacolo fa parte della programmazione di Teatrexma, un teatro per tutte le stagioni, organizzata da il Teatro dallarmadio. Le cose che Odio è un monologo nel quale l’autore racconta quanto di più odioso lo circondi e quanto di questo ami profondamente, il tutto con una continua contraddizione che non tarda ad essere spudoratamente confessata già dai primi minuti di spettacolo.

