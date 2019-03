Bilancio positivo per la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari in merito operazioni di contrasto alla contraffazione in occasione delle trascorse festività carnevalizie. In particolare, i Baschi Verdi di Olbia hanno svolto una complessa indagine concentrando l’attenzione sui negozi del Comune di Tempio Pausania (Ss). Diverse pattuglie hanno fatto accesso in cinque negozi gestiti da cinesi, dove hanno scoperto la commercializzazione di prodotti contraffatti, recanti false certificazioni di conformità e senza indicazioni sulla natura, qualità e origine della merce.

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati costumi e maschere di ogni tipo e giocattoli contraffatti dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini, come “Lol surprise” e “PJ Mask”, tutti fedelmente riprodotti e confezionati in modo da ingannare il consumatore. Complessivamente sono stati sequestrati 260.000 articoli privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo e circa 700 giocattoli risultati contraffatti. Quattro cittadini cinesi, ritenuti responsabili degli illeciti, sono stati denunciati e tutti e cinque segnalati alla Camera di Commercio di Sassari per le violazioni in materia di Codice del Consumo, per le quali è stata elevata una sanzione amministrativa pari ad euro 125.000.

