La Dinamo Banco di Sardegna espugna la Karsiyaka Arena e si impone nella sfida di andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup battendo i padroni di casa del Pinar Karsiyaka 68-87. Una vittoria costruita con aggressività e accortezza dagli uomini di coach Pozzecco bravi ad approcciare nel modo giusto al match, portandosi avanti fin dalla prima frazione grazie anche al valido apporto dalla panchina (14-16).

Nel secondo tempo i biancoverdi firmano il vantaggio in doppia cifra ma il Pinar si riporta a contatto, riducendo lo svantaggio alla seconda sirena (29-36). Nel secondo tempo i giganti dilagano scrivendo il massimo vantaggio grazie alle prestazioni balistiche dei suoi uomini e una difesa arcigna e asfissiante sulla compagine turca. Top scorer tra le file sassaresi un Jack Cooley da doppia doppia (26 punti e 11 rimbalzi), ben coadiuvato da un super Achille Polonara (15 pt, 3 rb). Bene Tyrus McGee (12 pt) un cecchino dalla lunga distanza, buon lavoro in regia di Jaime Smith (6 as) e ottimo apporto dalla panchina di Spissu (11 pt, 3 as). In generale tanto sacrificio e disponibilità di un gruppo che sul parquet di Smirne ha lottato fin dal primo minuto conquistando un prezioso +19 da cui ripartire mercoledì prossimo al PalaSerradimigni nella sfida di ritorno.

Coach Gianmarco Pozzecco commenta a caldo la vittoria dei suoi: “Prima di tutto vi voglio ringraziare per la perfetta organizzazione perché abbiamo ricevuto una grande accoglienza, ci avete trattato benissimo e avete mostrato di essere grandi professionisti e grandi uomini di sport. La vittoria di stasera è una vittoria importante per noi e per il club, questa sera abbiamo giocato un’ottima difesa e portato in campo grande intensità per quaranta minuti. Sono molto contento di come siamo scesi in campo e della prestazione dei miei ragazzi”.

Il centro Jack Cooley: “Sono davvero orgoglioso di come abbiamo giocato questa sera e di come sia migliorata la nostra difesa. La partita di questa sera è quella in cui abbiamo giocato la nostra miglior difesa, interpretando il match nel modo giusto, senza calare mai di intensità; sono convinto che se giochiamo così possiamo davvero battere chiunque”.

