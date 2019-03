E’ Antonello Peru di Forza Italia il candidato più votato delle ultime elezioni regionali e non, come emerso in un primo tempo Piero Comandini del Pd.

L’Ufficio elettorale della Corte di Appello di Cagliari aveva in un primo momento attribuito al candidato azzurro 3.638 voti, mentre dopo un attento controllo le preferenze riportate dall’esponente azzurro, ex vicepresidente del Consiglio regionale, sono 5.741, oltre 2mila in più.

E’ stato lo stesso Peru a chiedere un riconteggio dei voti. Comandini, con 5.225 preferenze, scende quindi al secondo posto nella classifica dei consiglieri più votati.

Commenti

comments