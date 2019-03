Un marittimo di origine siriana è rimasto ferito su una nave mercantile battente bandiera moldava, la Ali-K, durante le operazioni di ormeggio al porto industriale di Olbia. Da una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che il giovane sia stato colpito alla testa da un cavo che si è sganciato da una monachella, una delle bitte cui vengono assicurate le ancore durante la navigazione.

Immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro e dal personale della Guardia costiera, già presente sul posto per monitorare le operazioni di ormeggio, il marittimo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Giovanni Paolo II di Olbia, e poi all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti.

La Capitaneria di porto ha avviato le indagini per appurare i fatti, capire se siano state rispettate a bordo tutte le norme di sicurezza sia per le operazioni di attracco sia per quanto riguarda i dispositivi individuali dei lavoratori. È in corso di valutazione anche l’entità dell’eventuale danni al mercantile per accertare se l’imbarcazione possa riprendere il mare in sicurezza o se debba restare ormeggiata a Olbia fino a quando il problema non sarà risolto.

