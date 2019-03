La Guardia costiera di Olbia libera da plastica e rifiuti ingombranti il fondale del mare a Sa Marinedda, nei pressi del porticciolo turistico. I militari, con il supporto del Nucleo subacqueo della Guardia costiera di Cagliari, hanno recuperato oltre 10 metri cubi di rifiuti abbandonati da anni e adagiati sul fondo del mare.

L’operazione, che rientra nell’ambito dell’iniziativa “#PlasticFreeGC” lanciata nei giorni scorsi dalla Guardia costiera nazionale come campagna di sensibilizzazione e di interventi contro la dispersione in mare delle microplastiche, ha consentito agli uomini della Guardia costiera di Olbia, coordinati dal comandante Maurizio Trogu, di ripescare dalle acque un motore marino, reti metalliche, ferro, legno, sedie e oggetti in plastica di ogni genere e dimensione.

